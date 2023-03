Eksport z Polski do Rosji znowu wzrósł. Eurostat obnażył prawdę

bussines cośtam może się pochyli nad eksportem broni i innego zaopatrzenia objętego sankcjami, które radośnie wysyłali niemcy i francuzi.

Czy ich nie obowiązuje żadne prawo Unijne?

Nam chrzanią coś o praworządności, a sami notorycznie łamią prawo UE i prawo międzynarodowe! No ale to w porządku bo to wielkie niemcy i francja (celowo z małej litery - wielkim to się jest gdy są wyzwania, a nie wtedy gdy daje się doopy)