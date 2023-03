W dużym stopniu to też komunikat do nas. To, co się dzieje na naszym (generalnie ujętym, nie tylko polskim) podwórku jest w pewnym sensie preludium do tego, co może się stać. RuSScy są w tej drodze dużo dalej... mądrego warto posłuchać, a Pani zdecydowanie dała przykład, że do głupich nie należy.