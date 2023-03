SpecyficznY głos i fajnie się go słuchało. NiestetY ale kolejnE lata przyniosĄ więcej takich śmierci naweT wśród tych co majĄ kasę bo to nie ten pozioM medycyny. Jak czytam, że umarŁ naturalnie a co najgorszE potrafiĄ takie bzdurY pisać przy 30 latkach umierającycH naturalnie to już wieM, że manipulacjA idzie pełną parą. ZobaczymY ile w kolejnycH latach będzie nadmiarowycH zgonów w krajacH Europejskich i nie tylkO porównując z rokiem 2019.