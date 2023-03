W moich rodzinnych stronach (przed wojną było to pogranicze polsko-niemieckie) była dramatyczna sytuacja w pewnej rodzinie, że po 1939 roku z jednej strony ojciec i starsi bracia (ksiądz, nauczyciel, etc.) jako polscy działacze trafili do niemieckich obozów jako polscy fanatycy, zaś młodsi bracia walczyli w Wehrmachcie (jeden zginął, a drugi został bohaterem). Na wskutek zasług jednego z braci (kawaler krzyża żelaznego) ich ojca zwolniono z obozu. Historia rodziny jest wręcz na film