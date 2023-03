Siemens and Grundfos złapani za rękę na dostarczaniu urządzeń na Krym

Siemens and Grundfos złapani za rękę na dostarczaniu urządzeń do pompowni dostarczających wodę do roSSyjskich baz wojskowych na Krymie. Dostawy urządzeń na Krym są objęte sankcjami UE. Tutaj nie dość, że ww. firmy łamią sankcje, to jeszcze dostarczają sprzęt ruSSKiej armii.