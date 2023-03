na Ukrainie nie przejmowali się nigdy jakością żywności ani zdrowiem, przed wojną gdzieś był film z akcji ich strażaków (gdzie w cywilizowanych krajach wiedzą, że nie ma czegoś takiego jak nietoksyczny dym i na każdą akcję jeżdżą z respiratorami) to tam z toporkiem strażak jak z lat 50 sobie biega. Jak szedł eksport mięsa do nich to też nikt się nie przejmował i nastrzykiwał je do solą z mąką do oporu (też Pokaż całość