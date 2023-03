Najlepiej finansowo. Po 50000zł od każdego patusa na rzecz poszkodowanego. Wystąpić do Sądu o zabezpieczenie powództwa. Jak Sebusiom rodzinka przestanie dawać kase na telefoniki i markowe ciuchy to dopiero całe ich otoczenie zrozumie, że to "boli". Bo co to jest "opieka" kuratora [ http://margineszycia.blogspot.com ] czy jakies tam zawiasy... :/