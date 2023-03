Terror politycznej poprawności nie pozwala na określenie jacy mężczyźni stanowią problem i zagrożenie na tych festiwalach, więc wprowadzą zakaz dla wszystkich mężczyzn? Kuriozalne xD

Zakłamanie, stłamszenie wolności słowa poprzez karanie za publiczne mówienie niewygodnej prawdy pod pozorem walki z rzekomą mową nienawiści doprowadzą do ogromnych szkód społecznych. Na szczęście to nie w Polsce, u nas by to nie przeszło, przynajmniej na razie.