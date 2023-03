Teraz powinna powstać nowa Uchwała Sejmowa:

"1. Polak, który przyczynił się do zmiany dziejów i stał się międzynarodową ikoną wolności i bezkrwawych zmian ustrojowych zostaje uznany za nietykalnego i każdy, kto będzie mu grzebał w papierach ma być wyklęty do szóstego pokolenia w przód i szóstego wstecz. Wara od polskich świętości i bohaterów narodowych.

2. No chyba, że jest to Lech Wałęsa, wtedy to już nie."