Zagadkowy wzrost cen i w każdym kraju to samo, tylko produkty się zmieniają. Widać że wszędzie obierana jest ta sama strategia dojenia obywateli, a markety zaczynają robić za zdzierającego bezzasadnie pośrednika.



Tak to jest jak rynek się monopolizuje w kilka sieci marketów spożywczych, to samo czeka każdy sektor gospodarczy w którym jest tylko kilku dużych graczy. Widać tu jak na dłoni do czego prowadzi centralizacja, oraz czym może skończyć się globalizacja, bo Pokaż całość