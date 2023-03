Tak się zastanawiam - czy gdyby platfusy oraz sympatycy platfusów zaszczuli winnych nienawistnymi komentarzami do tego stopnia, że ktoś by ich zabił lub strzelili samobója to będą udawać, że to nie ich wina czy będą udawać żałobę?



Niech poniosą karę, ale zaszczuwaniem przez polityków i grażynki schodzą na ten sam poziom co PiSowcy - jak widać mało krwi platfusom