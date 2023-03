Nic nie było podane tęczowi kłamcy.



Jeżeli chłopak rzeczywiście nie żyje to jest to dzieło tylko i wyłącznie chorej tęczowej ideologii.



PS. Tak to prawda. Krzysztof F. tęczowy aktywista z PO poprzez molestowanie chłopca doprowadził do jego śmierci. Teraz tęczowcy starają się odwrócić uwagę bełkocząc coś o ujawnieniu o kogo chodziło przez redaktora Radia Szczecin. Chorzy ludzie.