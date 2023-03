no XD nauczyla sie z tym zyc XD przestali testowac po prostu to przestali go wykrywac wiec juz go nie ma



szkoda tylko ze straszono innymi objawami niz w rzeczywistosci mieli pacjenci



to miala byc grypa i zapalenie pluc-kaszelek a nie wypelnienie organizmu do oporu wirusem (bo wirus znajduja wszedzie a nie tylko w plucach ktore mialby byc obowiazkowo "zjedzone")



do dzis nie widza powiazan ze "zmarl nagle" (z udarami i zawalami Pokaż całość