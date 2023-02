ja powiem tak jak mocno ludzie mają wyprane mózgi i to przykład z nie tak dawna :) Jestem sobie dostawcą pizzy, standardowo jakies napiwki wpadają czasem przez cały dzień jest to 2 -5-10 pln a czasem nic, rzadko sie zdarza by bylo wiecej niz 20 pln w ciągu dnia napiwków :) ale jak grała Orkiestra świątecznej pomocy, i bylo to mocno trąbione w tv to praktycznie kazdy klient mi dawał 5-10 pln Pokaż całość