Zawody prawnicze to zamknięta kasta. Znam nawet takiego jednego- orłem w szkole nigdy nie był. Studia wieczorowe, bo na dzienne się nie dostał, egzamin na aplikację zdany za pierwszym razem, teraz planuje otworzyć kancelarię.

Oczywiście to, że rodzice wysoko postawieni sędziowie to przypadek- to wszystko dzięki wstawaniu wcześnie i ciężkiej pracy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Oczywiście też spoza układu też tam ktoś się czasem dostawnie, żeby dać pozory,