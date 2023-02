To jaka energia jest dobra w końcu? Węgiel nie bo zanieczyszcza atmosferę, wiatraki nie bo ptaszki giną, farmy solarne nie bo odbijają światło i ptaszki się smażą, wodna nie bo ryby nie mogą migrować, atomowa nie bo odpady radioaktywne.

Dochodzę do wniosku, że aktywiści klimatyczni chcą po prostu powrotu do czasów gdy nie było prądu... tylko jak wtedy swojego iPhone naładują?