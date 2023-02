Kumpel dostał mandat za "kradzież" marchewki i podobnych produktów o wartości 30 zł :) Z przysklepowego kontenera. Ujął go niespełniony strażnik teksasu z grupą inwalidzką za 9,50 za godzinę. Jak przyjechały psy to powiedziały kumplowi że powinien go olać i sobie pójść, no ale jak już przyjechali to mandat musi być.

Nie wiem, mnie zawsze uczono szacunku do jedzenia, dlatego bulwersuje mnie marnowanie żywności. Zwłasza że w Polsce jest coraz więcej ludzi Pokaż całość