Jakóbik przyznaje, że nowa sytuacja może przynieść drobne zmiany na stacjach benzynowych, jednak "nie ma się czego obawiać". - Polska prawnie jest zobowiązana, żeby gromadzić dostawy ropy potrzebnej na 60 dni - uspokaja ekspert.



Skoro to było to takie łatwe do zastąpienia dlaczego tak długo czekali mam wrażenie że to wszystko to kłamstwo a nasze uzależnienie od taniej ruskiej ropy było dużo większe Orlen #!$%@?ł nas na marżach jeszcze bardziej niż nam Pokaż całość