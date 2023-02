Bardzo chciałbym zobaczyć bilans ile czołgów posiadała polska armia przed 24 lutego 2022 a ile posiada teraz w gotowości bojowej a nie zamówionych na papierze... To co się dzieje to jawne rozbrajanie kraju. Polska przede wszystkim powinna naciskać na inne kraje a nie sama machać szabelką bo jak przyjdzie co do czego to zostaniemy z gołą dupą.