W sumie to ja bym go teraz zaprosił z wizytą do Polski, a jakby przyjechał to powinien wystąpić nasz szef MSZ i powiedzieć "Nie zamierzaliśmy zapraszać Ławrowa do Polski zaszła jakaś pomyłka" i przymknąć typa jako jednego z odpowiedzialnych za cały ten burdel na Ukrainie.