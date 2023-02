"Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy tej liczbie są zabici, ranni i wzięci do niewoli".



ogólnie ciekawa zmiana narracji. jeszcze kilka miesięcy temu większość mediów, łącznie z oficjelami Ukrainy twierdzili że podawana liczba to zabici.



czyli zabici to 30-40k. czyli średnio do 100 osób dziennie. kiedy tak pisałem od początku to byłym, nadal jestem, na maksa minusowany i nazywany onuca :)