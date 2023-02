Cała lojalność wobec Rosji republik takich jak np. Czeczenia trzyma się tylko na strumieniu forsy, która płynie do nich z Moskwy. Może być bardzo ciekawie, jeżeli go zabraknie lub zostanie mocno przykręcony. Z drugiej strony Ukraina jest niemalże całkowicie uzależniona od międzynarodowej pomocy, głównie USA. Stany jedną decyzją o obcięciu tej pomocy mogą zmusić Ukraińców do pertraktacji pokojowych, jeżeli dogadają się z ruskimi. Nie miejmy złudzeń, Ukraina czy Polska jesteśmy tylko pionkami Pokaż całość