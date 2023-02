Ekostraż poinformowała, że w Parku Szczytnickim we Wrocławiu znaleziono zwłoki okaleczonego psa. Obrażenia wskazują, że pies mógł być wykorzystywany przez zoofilii. Pies miał odcięty kawałek ciała, prawdopodobnie ktoś próbował mu usunąć chip. Policja była na miejscu. Sekcja zwłok psa ma pomóc ustalić, co się stało. Pies to około 10-kilogramowy kundelek, samiec, staruszek. Ekostraż prosi o kontakt osoby, które rozpoznają psa i mają informacje na temat tego zdarzenia.

