"Jestem zmęczony życiem". Masz 30 lat, to tak jakbyś miał 50

organizm ludzki to taki roztwór, bufor, jak dochodzi do zaburzeń w tym roztworze buforowym to zaczynają się problemy. największą bolączką aktualnego świata może być nadmiar cukru w diecie, buraki cukrowe, kukurydza, ziemniaki (frytki) to olbrzymi biznes, walą w nas ten cukier bez litości, do pewnego czasu organizm jest to w stanie wytrzymać, ale insulino oporność buduje się latami, potem jak już jest to problemy z neurotransmiterami blokowanymi prze insulinę i kto się Pokaż całość