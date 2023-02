Film Symetria to bajki i pobożne życzenia sprawiedliwości społecznej autora. W przypadku wrzucenia kogoś takiego do celi gdzie byłby zagrożony do zwolnienia idzie ten gość od przydziałów, oddziałowy i inne osoby w hierarchii. Dostają również zarzuty za umyślne, lub nieumyślnie narażenie życia więźnia.