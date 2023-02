Pokaż całość

Nawet coorva linki nie działają na tym zepsutym wykopie. To zakrawa o sabotaż @ m__b wez usuń konto jak można zepsuć coś tak fajnego jak wykop? Wylogowuje się tylko po to, by ruch spadł o jednego uzytkownika, htfuOd miesiąca każdy trąbi, by przywrócić stary wykop, ruch na nowym wykopie to jakaś kpina. Nawet Zaorski się z Ciebie śmieje nieudaczniku życiowy. Dużo lepiej by wyszło, gdyby wykop trafił w jego ręce, przecież teraz