To powinno być prawnie uregulowane, bo nowobogackim się w dupach przewraca. Kupujesz dom na wsi? Spoko, podpisujesz kwit, że jesteś świadomy hałasu w czasie prac polowych, czy zapachu wynikającego z nawożenia i zrzekasz się praw do jakichkolwiek roszczeń w tym aspekcie. Kupujesz mieszkanie w mieście koło lotniska czy toru wyścigowego? To samo.