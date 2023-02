Złodzieje na Białołęce w Warszawie w aucie Skoda NOL9418A

Na naszym osiedlu po raz kolejny doszło do kradzieży. Wcześniej zniknęło kilka aut, rower etc. Teraz pojawili się drobniejsi. Na nagraniu widać jak kręcą się przy aucie jednego z poszkodowanych. Z auta znika sprzęt, na filmie widać jak złodziej niesie go do auta, które po niego przyjeżdża. Jest to czerwona Skoda na numerach NOL 9418A. Następnego dnia pojawiła się druga Skoda na numerach NOL 57425. Została jednak przepłoszona.