Polska to jest chory kraj. Znacie zbiorniki retencyjne budowane w miastach, na drogach, wszędzie ? One mają rurę odpływową kanalizacyjną wodę - zobaczcie rura jest od 2 do 4 m poniżej gruntu. Tak właśnie wyniszczają w całej Polsce wody gruntowe. Wszysco ścieka do zbiornika a następnie z niego jest wywalane do razu kanalizacją do rzeki aby woda gruntowa była obniżona o kilka metrów. Dlatego jest tragedia w Polsce wodna między innymi.