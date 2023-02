Bardzo słuszny krok, ja osobiście nie gardzę i nie dyskryminuję transseksualizmu, uważam że to poważny kłopot, ale jeśli faktycznie taki występuje, to trzeba poczekać aż sama świadoma, dorosła już osoba o sobie zdecyduje. Operacje zmiany płci u dzieci to naprawdę jakaś paranoja.