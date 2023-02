Czy sauna tylko dla pań to dyskryminacja mężczyzn? Wg sądu nie

no ale za raz... czym to się różni od facetów co chcą przebierać się w damskich szatniach, korzystać z damskich ubikacji, konkurować z kobietami w dyscyplinach sportowych, odbywać wyroki w 'damskich' więzieniach bo czują się kobietami?



Może zwyczajnie, tak po ludzku, taki rozdział powinien być?

Dodatkowo: przecież to jest biznes - jak zainteresowanie będzie, nisza to ktoś to wykorzysta- zbuduje saunę tylko dla kobiet, tylko dla mężczyzn i koedukacyjną.



