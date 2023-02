gardze. teraz kazdy wielki filantrop za cudze pieniądze xD



Kiedyś na oddaniu krwi lekarce zadzwonił telefon. Okazało się, że jakieś koło studenckie czy inny samorząd studencki chcą zorganizować akcje pomocy dzieciom z domów dziecka. Akcja miała polegać na tym, że studenci przyjda do centrum krwiodastwa żeby nakłaniać krwiodacwów do oddania czekolad na dzieci xD Lekarka ich #!$%@?ła że chyba sa niepowazni i jak chcą dać dzieciom czekolady to niech pójdą i kupią Pokaż całość