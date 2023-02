Gdzie postawić granicę?



Wszelkie tego typu praktyki to otwarte drzwi dla rządzących by wprowadzać zamordyzm. Najpierw treści kacapskie, potem el gie be, a potem za osiem gwiazdek na wypopie - wjazd policji myśli na chatę.



Z drugiej strony - farmy miernot, które za rubelki wypisują uwłaczające ludzkiej godności bzdury, byle tylko wybielić zbrodniczy reżim. Bezkarne i - najwyraźniej - skuteczne. Propaganda zawsze działała na ludzi tępych.



To naprawdę nie jest łatwy temat, Pokaż całość