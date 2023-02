No co za niespodzianka, że Polacy jelenie są ruchani w dupę bez mydła na własne życzenie bo wierzą w rzeczy, które się filozofom nie śniło. Niedowierzanie Polaków we wszystko nie zna granic. Coś jak matka mojego szwagra baba przed siedemdziesiątką z bolącymi kolanami już nie pierwszej młodości. Idzie do jednego lekarza i on mówi, że nie jest dobrze i, że artroskopia co najmniej i to już starość. No to oburzeni, że jak Pokaż całość