- Dziękuję Panu za powstanie.

- Za co mi pan dziękuje?

Tak kiedyś mnie zgasił - jak peta - uczestnik powstania. Pracowałem wtedy w pogotowiu ratunkowym i niby przeczytałem parę książek na temat PW. Nigdy nie zapomnę tej krótkiej rozmowy, a raczej monologu. O ludzkich ofiarach, zniszczonym mieście, itd. Od tego człowieka bił smutek. Dla mnie to był szok. Przeczytałem jeszcze więcej książek i zrozumiałem.

- Z czym do ludzi panie kapitanie Pokaż całość