Grubo. Ktoś korzysta z banku dla nastolatków do poważnych celów i potem się dziwi że tak go traktują. O ludziach którzy tam biorą kredyty na mieszkanie to już w ogóle się nie wypowiadam xD

Przecież ten bank to jest jeden wielki mem, kieszonkowe tam można trzymać, a nie bawić się obligacjami xD