Żeby medialnie pokopać policjantów to można zarzucić im setki rzeczy, niezliczone ilości faktycznych przestępstw, które popełniali przez choćby ostatnie 3 lata. Ale nie, przyczepili się akurat do czegoś, co jest całkowicie legalne i nie wyrządza nikomu krzywdy. To są dzisiejsze media.