Dokładnie jak wspomniał @ peposlaw , oni zachowują się tak jak ich rodzice.A sposób na to jest jeden. Natychmiastowa likwidacja wszystkich socjali. WSZYSTKICH!Jakby taki jeden czy drugi patus polazł do opieki i zobaczył zamkniętą kasę z napisem typu: Zasiłki wycofane do odwołania, to by się zesrał, walnął pięścią, gdzieś coś po drodze ukradł, ale na drugi/trzeci dzień zacząłby myśleć gdzie iść zarobić pieniądze.A tak dopóki ten (za)rząd hoduje taką patologię,