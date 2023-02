Teraz pytanie, to normalne, ale teraz media to nagłaśniają? Ktoś ich trolluje/spamuje ? Czy jakaś ustawka jako false flag/ przygotowanie opinii na jakieś działania. Sa to jakieś balony/sterowce a balonów meteo wypuszcza sie cala masę a niektóre poprostu sa wadliwe i nie zachowują sie tak jak powinny wiec albo walili to takich zawsze a teraz to leci jako sensacja albo wiedza ze to nie meteo więc pewnie troszkę zidentyfikowane i wiedza co Pokaż całość