„Nie było w Polsce bardziej sprzecznej z Konstytucją ustawy”

O kolejni sobie wycierają mordę konstytucją, która to jest łamana od wielu lat przez wszystkie partie, jakoś wcześniej nie przeszkadzało to konfederacji, że w Polsce mamy dyskryminacje ze względu na wiek, płeć czy nierówny dostęp do służby zdrowia

Jak zwykle, wszyscy sobie przypominają o konstytucji, gdy ta, może posłużyć do wojenek partyjnych