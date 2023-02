Nie jestem ekspertem, ale trochę to wygląda jakby wpakowali się sprzętem na pole minowe i jak jeden pojazd stracił gąsienice to inny próbował go ominąć i też wjeżdżał na minę a jak już stwierdzili, iż rozminowywanie czołgami/wozami bojowymi to średni pomysł to się zatrzymali i artyleria dokończyła dzieła zniszczenia.