Cyt: "Mówi m.in. o laicyzacji młodych ludzi i roli mediów"



Przyjaciółka żali się przyjaciółce że mąż chce ją zostawić.

-Dajesz mu?

-Nie, ale gotuję pyszne obiady.

-No to zacznij, bo cię zostawi.

Za jakiś czas znów się spotykają

-No i jak? Poprawilo sie między wami?

-Ten drań mnie zostawił, a ja tak świetnie gotuję....



Wszyscy winni, tylko nie kler.