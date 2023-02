Mordowanie tysięcy mężczyzn, czy to żołnierzy zawodowych czy barbarzyńsko zmuszonych do pozostania na Ukrainie i wcielonych do armii, podkładanie bomb, rozjeżdżanie kraju czołgami - cóż takie są realia wojny, bardzo nam przykro.



Zgwałcenie kobiety - olaboga! Przecież to bestialstwo! Powiesić go! Przed sąd polowy natychmiast!