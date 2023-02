Nawet jeśli tak jest w rzeczywistości, to jest to nadal taka sama retoryka jak właśnie wspomnianej Mamy Ginekolog, "wszyscy lekarze przyjmują znajomych w ramach NFZ, to ja też". "Politycy mają szpital tylko dla siebie, to ja też", a przecież chodzi o to, żeby właśnie walczyć z patologiami nie oglądając się na innych. Mama Ginekolog swego czasu wielka orędowniczka Szymona Hołowni i Polski 2050, wydawać by się mogło, że będzie przeciwko takim nadużyciom