Awaria silnika, układu napędowego bądź/i steru albo niekompetentny sternik/kapitan. Gdyby napęd działał to sternik ustawiłby łódź dziobem do fali/pod wiatr.

Alternatywą w takiej sytuacji jest wyrzucenie za rufę jakiegoś przedmiotu - żagla, koca, wiadra o dużej powierzchni uformowanego w kształt spadochronu/wiadra z dziurą w środku i przywiązanego liną do rufy [no chyba że na łodzi motorowej jest na wyposażeniu dedykowany sprzęt a powinien być w zestawie tratwy ratunkowej]. Nazywa się to dryfkotwa.