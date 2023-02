Ale jak to? Dziennikarz zadaje nieustalone pytania? Skupia się na ważnym i niewygodnym temacie, a nie chce słuchać tego co polityk chciałby gadać? Skandal! Zdelegalizować Tewuen! Tylko media narodowe!



ps. Ja panią szanowałem. Do dziś. xDDDDDDDDDDDDDDDDD pisowski state of mind xDDDDDD