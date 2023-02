A ona sama podniosła swoje standardy? Rozwija się? Ma dobry zawód? Jakieś pasje?



Sorry, ale jakbym był wygrywem to nawet bym nie spojrzał na przeciętną p0lkę, dla której pasje to Netflix a praca to kasa w żabce. I nie chodzi tu o pieniądze tylko o to co sobą reprezentuje.



Mam się rozwijać, podnosić kwalifikacje, coraz więcej zarabiać, coraz więcej wyciskać na klatę, tylko po to żeby mi dali ulaną p0lkę? Sorry, ja Pokaż całość