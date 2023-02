Po pierwsze III RP miała już swoich oligarchów (najlepszy przykład to Kulczyk), bo drugie Obajtek to jest #!$%@?, a nie oligarcha. Kaczor znalazł słupa bez skrupułów, który za sowitą opłatą zadba o interesy finansowe partii. Potem najwyżej się go wymieni, jak go później zamkną czy też będzie musiał uciekać na Karaiby strata będzie żadna, bo swoje zadanie wykonał.