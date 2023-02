Tak nas okradają.... Pi*sowskie ku*wy. Ale świadczenia rehabilitacyjnego osobie ciężko chorej to jie podwyższa pomimo że najniższa krojowa poszła do góry. Najlepiej by było jakbyśmy wszyscy pozdychali i nie walczyli o siebie. Ja zamisatbmarwic się tylko o swoje zdrowie muszę martwić się czy na leki mi wystarczy i czy doczekam do kolejnego wlewu. Czy go mi nie odbiorą i czy znów będę umierał od słabnących mięśni oddechowych, czy nie będę daławil się Pokaż całość