Porozumienie CWCR i Poczty Polskiej o współpracy

Wczoraj dopiero przeczytałem o podpisaniu porozumienia między Pocztą Polską S.A., a CWCR także w sprawie doręczania powołań do wojska. Chciałem dowiedzieć się, jak ich współpraca w tym zakresie, będzie wyglądać w praktyce. Dlatego złożyłem do Poczty Polskiej wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci skanów tego porozumienia.



Już dziś uzyskałem wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w którym stwierdzono, że niniejszy dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. Dlatego proponuję Mirkom, by złożyli analogiczny wniosek, ale do CWCR. W końcu oni przedsiębiorstwem nie są, to może udostępnią?



Link do wpisu ze skanami odpowiedzi: https://wykop.pl/wpis/70266595/wczoraj-dopiero-przeczytalem-o-podpisaniu-porozumi